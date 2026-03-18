Consell de ministres
Govern atorga dos milions als plans Renova i e-Engega
Mig milió d'euros es destina al programa de mobilitat sostenible i el milió i mig restant al de l'eficiència energètica dels edificis
El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné ha presentat aquesta tarda, previ a la roda de premsa de consell de ministres, les ajudes a dos dels programes més importants i esperats per la ciutadania i les empreses: el Pla e-Engega i el Renova i que enguany rebran una partida de dos milions d'euros per a la millora energètica dels edificis, la mobilitat elèctrica i la producció d'energies renovables.
Forné ha explicat que des que s'impulsaren ambdós plans (2014), del pla Renova ja se n'han beneficiat 3.500 famílies i empreses i més de 2.000 pel que fa al programa de mobilitat sostenible. "Volem que cada euro de diner públic, tingui un retorn social", ha declarat el secretari d'Estat a la roda de premsa, en referència al fet que estan treballant perquè enguany se'n puguin aprofitar encara més persones. L'objectiu dels dos programes és rebaixar el consum energètic, augmentar la producció energètica nacional i reduir les emissions d'efecte hivernacle, a més d'incrementar l'estalvi de la població.
Pel que fa al pla e-Engega, es destinarà mig milió d'euros a la compra de vehicles nous com turismes, camionetes, furgonetes, ciclomotors i motocicletes, mobilitat elèctrica, autonomia estesa o híbrids endollables. Els no endollables no estan inclosos en aquests plans. El pla per a la mobilitat sostenible va rebre l'any passat, 134 sol·licituds, amb tres renúncies. D'aquestes 131 demandes, el 71% va anar per a la compra de turismes elèctrics, incloent-hi tres taxis, el 17% a turismes híbrids endollables, un 7% a l'adquisició de motocicletes i el 5% restant a ciclomotors elèctrics.
Pel que fa a les sol·licituds per a les companyies, un 31% d'aquestes es van atorgar a empreses andorranes, a més, dues empreses van demanar ajuts per a la compra d'un segon vehicle i nou a empreses que van provar vehicles de demostració.
Forné ha explicat que el nombre de sol·licituds d'ajudes per a la compra d'elèctrics ha estat molt similar a la de fa dos anys, però que per contra, s'ha notat una davallada a la dels híbrids. Per fer-nos una idea, el 2024, es van aprovar 150 demandes subvencionades, per les 131 del 2025. Les ajudes al taxi (8.000 euros) i les furgonetes, han estat les que s'han menjat gran part del pressupost, segons ha confessat el secretari d'Estat.
Pel que fa al pla Renova, considerat "el programa estrella i més útil del Govern" segons paraules de Forné, es destinarà una partida d'un milió i mig d'euros destinats a millorar l'eficiència energètica d'edificis individuals i plurifamiliars. Gràcies a aquest tipus de programes, hi ha més de 500 instal·lacions renovables a Andorra i des del 2014, s'han vist beneficiades més de 3.500 famílies, amb imports superiors als divuit milions d'euros. D'aquests diners, 4,61 milions corresponen a subvencions destinades a la instal·lació d'energies renovables. De les 210 sol·licituds que es van fer el 2025, 188 corresponien a l'any passat i 24, van ser reconduïdes de l'any 2024. D'aquestes, 75, es van resoldre favorablement i 11 desfavorablement. El milió i mig d'euros anirà directament destinat a les ajudes del 2026.
