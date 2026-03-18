DEMANDES LABORALS
Els treballadors socials demanen més suport institucional
L’Associació de Treballadors Socials d’Andorra (ATSA) va aprofitar la celebració del Dia mundial del Treball Social per reivindicar el paper del col·lectiu i alertar de la situació de sobrecàrrega emocional i estructural que pateixen molts professionals del sector.
Des del col·lectiu recorden que els professionals del treball social són agents clau en la intervenció i el canvi social, amb un coneixement directe de realitats com la crisi de l’habitatge, la pobresa o les situacions de violència.
Tanmateix, denuncien que la professió està sotmesa a una elevada càrrega emocional, derivada de l’atenció constant a situacions complexes, així com a factors estructurals com l’alt volum de casos.
L’ATSA reclama mesures urgents de suport institucional, com ara la revisió de les ràtios de treball, la implementació de sistemes de supervisió de casos o la millora de condicions laborals.