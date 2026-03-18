ÒBIT
Dol per la mort de l’advocat i exambaixador Miquel Àngel Canturri
L’advocat Miquel Àngel Canturri va morir ahir als 81 anys. Canturri va desenvolupar una llarga trajectòria vinculada al món jurídic del país i també va tenir projecció institucional com a ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu entre el 2010 i el 2011, sota el Govern liderat per Jaume Bartumeu. Entre els anys 1984 i 1986 havia tingut responsabilitats polítiques com a conseller de Finances del llavors executiu preconstitucional.
Canturri va tenir una àmplia trajectòria en el món del dret, consolidant-se com una figura coneguda i referent dins l’àmbit jurídic del Principat. El Col·legi d’Advocats –també en va ser degà– va expressar la consternació dels companys d’exercici i va destacar el compromís amb la justícia i amb la defensa dels drets fonamentals del difunt.
En l’àmbit diplomàtic, la seva designació com a ambaixador davant la Santa Seu el va situar en un lloc destacat de la representació internacional d’Andorra i de les relacions exteriors del Principat.