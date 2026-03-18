REPORTATGE
Cuba ja no atrau
La combinació de crisi energètica i tensió internacional ha erosionat la seva posició com a destinació turística de referència.
La Setmana Santa marca tradicionalment l’inici de la temporada de viatges per a molts ciutadans. El calendari escolar –amb les vacances dels més petits– afavoreix que moltes famílies avancin les seves escapades en un període que, habitualment, ofereix preus que són més continguts que els mesos d’estiu. Aquest 2026, però, el mapa turístic s’està redibuixant amb una rapidesa que és inusual. L’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà, sumada a una creixent incertesa política global, ha obligat les agències de viatges a revisar, gairebé en temps real, les recomanacions. En aquest nou escenari, una destinació històrica s’esvaeix del panorama turístic: Cuba.
“Si un client ens planteja viatjar a Cuba, li suggerim altres alternatives”, explica Cristina Ribas, propietària de Viatges Relax, en conversa amb el Diari. “No tan sols per la situació interna del país, sinó per les implicacions logístiques i administratives que comporta.” Una restricció clau per al viatger andorrà és que qualsevol persona que hagi visitat Cuba ha de sol·licitar posteriorment un visat específic a l’ambaixada dels Estats Units a Madrid si vol entrar al país nord-americà, un factor especialment rellevant en un moment en què els Estats Units han recuperat atractiu com a destinació alternativa.
En paral·lel, les dades reflecteixen la magnitud del retrocés: segons l’Oficina Nacional d’Estadística i Informació de Cuba (ONEI), l’illa ha passat de 4,7 milions de visitants el 2018 a 1,8 milions el 2025, amb només cinc ciutadans andorrans durant aquest darrer any. Es tracta de la xifra més baixa des de la pandèmia. “Després de la crisi de la covid, els serveis ja no eren els mateixos”, apunta Maica Terrones, de Viatges Emocions. El declivi s’ha accentuat amb la crisi energètica i la decisió de Donald Trump de restringir l’entrada de petroli veneçolà, en un context de manca de combustible, cancel·lacions de vols i apagades recurrents que han debilitat encara més el seu sector turístic.
Des d’Andorratours, una de les seves treballadores, Sònia Torres, afegeix: “Ara, els clients són més conscients dels riscos que comporta viatjar. Cuba ha deixat de ser una opció natural.” Aquesta cautela es reflecteix també en l’encariment dels viatges. Segons dades del portal Skyscanner, un vol de sortida des de Santiago de Cuba fins a Madrid pot superar els 2.100 euros, mentre que el trajecte invers ha baixat per sota dels 800. Aquesta diferència evidencia una demanda creixent per abandonar l’illa més que no pas per visitar-la.
Mercè Matarrodona, d’A Mida Viatges, recorda amb certa nostàlgia: “Durant dècades, Cuba ha estat sinònim d’un exotisme únic: cotxes clàssics, vida als carrers i una experiència cultural que t’enlluerna des del primer moment.” I hi afegeix: “Ha estat una destinació que va més enllà dels paisatges de postal; tots els viatgers que hi hem enviat n’han tornat sempre satisfets.” Avui, però, aquesta imatge idíl·lica conviu amb una realitat molt més complexa –marcada per restriccions, incerteses i una infraestructura en clar deteriorament.