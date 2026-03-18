Un concert immersiu inspirat en Van Gogh arriba a Escaldes-Engordany
La proposta “Van Gogh Alive Andorra” combinarà música en directe i art visual el 26 de març amb dues sessions a la Sala Prat del Roure
Andorra acollirà el pròxim 26 de març el concert immersiu “Van Gogh Alive Andorra”, una proposta cultural innovadora que fusiona música en directe i art visual en un format inèdit al país. L’espectacle tindrà lloc a la Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany en dues sessions, a les 20 hores i a les 21.30 hores, amb entrades a un preu de 20 euros disponibles a través del web oficial.
La presentació oficial s’ha fet aquesta tarda amb la participació del director general de Molines Patrimonis, Joan Prat; els representants de l’empresa promotora Whynot, Gilbert Saboya i Francesc Camp, i el director musical del concert, Enric Bartumeu.
El concert s’emmarca dins l’exposició immersiva “Van Gogh Alive Andorra 2026” i es planteja com una experiència sensorial completa que combina música pop versionada amb l’univers pictòric de Vincent Van Gogh en moviment, mitjançant projeccions creades per l’empresa Grande Experiences.
La proposta vol oferir una nova manera de viure la cultura, integrant diverses disciplines artístiques en un entorn immersiu i emocional que connecta música i pintura en un mateix espai.
L’espectacle anirà a càrrec d’un quintet de músics de l’escena andorrana, format per Kic Barroc al piano i arranjaments, Kike Pérez a la bateria, Brady Lynch al contrabaix, el duo de cordes de l’ONCA amb Elias Porter i Mireia Planas, i la veu d’Eugènia Correia, que interpretaran versions de clàssics del pop adaptades a aquest format.
Segons els organitzadors, es tracta d’“una oportunitat única” per gaudir d’una experiència artística innovadora i envoltant, en una iniciativa amb què Molines Patrimonis i Whynot volen reforçar la promoció cultural i apostar per nous formats d’exhibició al país.