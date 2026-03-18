Meteo
Avís groc per risc d'allaus fins divendres
S'esperen ruixats febles de neu a partir dels 2.000 metres aquesta matinada
El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per risc d'allaus al nord d'Andorra des d'aquest matí i fins a la matinada de divendres. A més, el servei meteorològic anuncia també que tot i el predomini del temps assolellat, el pas d'un front desgastat a les darreres hores del dia deixarà més nuvolositat durant la nit i podria portar algun ruixat feble en forma de neu, a partir dels 2.000 metres.