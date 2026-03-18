Avís groc per risc d'allaus fins divendres

S'esperen ruixats febles de neu a partir dels 2.000 metres aquesta matinada

El mapa del servei meteorològic on es marca l'avís groc.

El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per risc d'allaus al nord d'Andorra des d'aquest matí i fins a la matinada de divendres. A més, el servei meteorològic anuncia també que tot i el predomini del temps assolellat, el pas d'un front desgastat a les darreres hores del dia deixarà més nuvolositat durant la nit i podria portar algun ruixat feble en forma de neu, a partir dels 2.000 metres

