Consell de ministres
Adjudicades les obres de la voravia a l'Estadi comunal per 258.430 euros
El termini d’execució és de quatre mesos i es preveu que la voravia estigui operativa a mitjans d’estiu
El Govern d'Andorra ha adjudicat les obres per construir una nova voravia al marge dret de la CG-1, en direcció nord, a Andorra la Vella, en el tram situat després de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila fins a enllaçar amb la rotonda de la Comella. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa TP Unitas per un import de 258.430,70 euros, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants i la connectivitat de la zona.
El projecte preveu la construcció d’un tram d’uns 200 metres i inclou la millora del sistema de drenatge mitjançant la instal·lació d’un tub soterrat per recollir les aigües de la carretera i de l’entorn. El termini d’execució és de quatre mesos i es preveu que la voravia estigui operativa a mitjans d’estiu, amb la voluntat de concentrar les afectacions fora del període escolar.
Evitar que el patrimoni cultural es registri com a marca
El Govern d'Andorra ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la llei de marques amb l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica i alinear la normativa amb la protecció del patrimoni cultural. El text preveu que els elements del patrimoni cultural, tant material com immaterial, reconeguts oficialment, es tinguin en compte en l’examen de les sol·licituds de registre de marca, evitant que puguin ser objecte d’apropiació exclusiva o generar una vinculació institucional que no existeix.
La modificació, però, no estableix una prohibició general del registre de signes amb contingut cultural, sinó que dota l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra d’una base legal per analitzar aquests casos amb criteri. El Govern d'Andorra defensa que la reforma respecta el principi de proporcionalitat i manté la funció econòmica de les marques i la llibertat d’empresa.
6 places de bombers per cobrir jubilacions
El Govern d'Andorra ha obert una convocatòria per cobrir sis places de bomber amb l’objectiu de substituir les jubilacions previstes i reforçar el Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Amb aquesta incorporació, l’executiu dona compliment al compromís anunciat durant la celebració del patró del cos i avança cap a la xifra global de 124 agents.