La Trobada Empresarial al Pirineu abordarà el nou escenari global amb la participació de Xavier Espot
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà els dies 11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell sota el lema ‘El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem’, amb la voluntat de reflexionar sobre els reptes econòmics globals en un context marcat per la incertesa. Entre els participants destacats hi haurà el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, que obrirà la segona jornada el divendres, 12 de juny.
La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, ha subratllat que l’objectiu és donar respostes a l’empresariat en un moment d’“incerteses molt grans” derivades del context geopolític i de les transformacions digitals. “Les empreses necessitem certeses a l’hora de tirar endavant els nostres plans estratègics i avui les incerteses són moltes i no tenim la seguretat de quin camí prendre”, ha afirmat.
El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell tornarà a acollir l’esdeveniment, que preveu reunir prop de 900 assistents i ampliar la presència d’empresaris de zones com la Franja, el Bages i l’Anoia.
Canvis en el format i més espais de networking
Com a novetat, l’edició d’enguany modifica el format horari: començarà dijous al matí i finalitzarà divendres al migdia, en lloc del model anterior de tarda a tarda. A més, s’han ampliat els espais destinats a reunions i connexions entre participants abans i després de les ponències per potenciar el networking.
El programa inclou també activitats paral·leles com un sopar previ adreçat a espònsors i patrocinadors i la tradicional Festa de la Trobada, prevista per divendres al vespre.
Ponents destacats i mirada global
La inauguració anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la conferència inaugural la pronunciarà l’exprimer ministre italià Matteo Renzi. Entre els participants també hi ha el president del CIDOB, Josep Borrell, i l’exvicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas.
La primera jornada inclourà una taula amb empreses lleidatanes consolidades, amb representants de Mirasan i Monlau, Castell del Remei, Romero Polo i Premier Pigs. També es donarà protagonisme a projectes emergents vinculats a la innovació i la intel·ligència artificial, amb participació d’empreses catalanes i andorranes.
Divendres, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, obrirà la jornada, que comptarà amb una taula d’economistes amb Guillem López i Estefania Molina. Posteriorment, una sessió sobre estratègia empresarial reunirà representants d’HIPRA, Naturhouse i Tendam.
La recta final posarà el focus en la geopolítica amb una taula amb Borrell i Schinas, mentre que la cloenda anirà a càrrec d’un representant del govern espanyol, previsiblement un ministre.