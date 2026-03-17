Meteo
Màximes tres graus per sobre de la mitjana abans d'un canvi de temps dijous
El pas d'un front desgastat pot deixar neu per sobre dels 2.000 metres
El temps primaveral, amb temperatures superiors als 20 graus al sud d'Andorra, es mantindrà fins dijous, quan un canvi de temps tornarà a fer baixar el termòmetre. L'anomalia climàtica fa que avui sigui el dia més calorós del que portem d'any, amb unes temperatures 3,5 graus superiors a la mitjana per aquesta època de l'any. La tònica primaveral s'allargarà també demà, amb màximes que s'enfilaran fins als 21 graus a Andorra la Vella, 18 a 1.500 metres o 8 al Pas de la Casa.
El canvi de temps començarà demà a la nit, amb el pas d'un front desgastat que deixarà nuvolositat arreu d'Andorra, sense descartar algun ruixat feble en forma de neu a 2.000 metres, apunta el servei meteorològic. Dijous les temperatures baixaran considerablement, amb màximes que no superaran els 13 a Andorra la Vella o els 8 a 1.500 metres, mentre que al matí es poden produir precipitacions febles al nord d'Andorra.
Divendres tornarà a ser un dia assolellat, però amb temperatures baixes, que no superaran els 12 graus a Andorra la Vella, i de cara el cap de setmana i inicis de la setmana vinent, el vent del nord portarà alguns fronts desgastats provinents de les pertorbacions de l'est d'Europa que provocaran pluges arreu d'Andorra amb una cota de neu sobre els 1.500 metres.