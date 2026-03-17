Successos
Mor un motorista en una col·lisió frontal amb un camió a la C-14 a Ponts
L’accident ha obligat a tallar la C-1412a mentre els serveis d’emergència treballaven al lloc dels fets
Un motorista ha mort aquest matí en un accident de trànsit al punt quilomètric 2,6 de la C-1412a, a Cabanabona, al terme municipal de Ponts (Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha obligat a tallar la C-14, una de la vies més habituals de desplaçaments entre Andorra i Catalunya, des del moment del xoc i el tancament es manté encara.
El sinistre s’ha produït cap a les 09.41 hores, quan, per causes que encara s’estan investigant, s’ha registrat una col·lisió frontal entre una motocicleta i un camió. L'impacte ha causat la mort del conductor i únic ocupant de la moto.
Cinc patrulles dels mossos d’esquadra, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya s'han desplaçat fins al llocs dels fets. El sinistre ha requerit la intervenció de set dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya, que han treballat en l’extinció de l’incendi dels vehicles i en la contenció d’una fuita al dipòsit del camió, tal com mostren les imatges del diari Segre.
El tall de la carretera C-1412a ha provocat afectacions a la circulació a la zona en ambdós sentits.
El Servei Català de Trànsit indica que amb aquesta víctima mortal ja són 20 les defuncions registrades a les carreteres catalanes aquest any. La C-14 ha estat escenari d'un altre sinistre mortal aquest matí a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp. L'accident s'ha produït a les 7.29 hores, al punt quilòmetric 26.1 per la col·lisió frontal entre una furgoneta i un camió, amb un tercer turisme implicat. La topada ha causat la mort del conductor de la furgoneta.
Notícia pendent d'ampliació