Estadística
Andorra tenia 302 explotacions agràries el 2025
La parròquia de Sant Julià de Lòria encapçala el rànquing, amb 61
El 2025 es va tancar amb un total de 302 explotacions agràries, de les quals 194 són sense bestiar de renda. La xifra global és lleugerament inferior a la de l’any anterior, quan es registraven 308 explotacions.
La parròquia que disposa de més explotacions continua sent Sant Julià de Lòria (61), seguida de la Massana (53) i Canillo (51). Encamp i Ordino compten amb 38 explocacions, mentre que a la cua del rànquing hi ha Andorra la Vella, amb 34 explotacions i Escaldes-Engordany 27.
En les explotacions amb bestiar de renda, Sant Julià està en la primera posició amb 28 explotacions, seguida de Canillo amb 23 i Encamp, Ordino i la Massana amb 14. Andorra la Vella compta amb 8 explotacions i Escaldes-Engordany 7.
Estadística apunta que, pel que fa a explotacions sense bestiar, el rànquing està encapçalat per la Massana (39), seguida de Sant Julià de Lòria (33), i Canillo (26). Andorra la Vella en té 26, mentre que Encamp i Ordino compten amb 24 explotacions cadascuna, i Escaldes-Engordany tanca el rànquing amb 20 explotacions.