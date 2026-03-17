Estadística
El nombre de conductors augmenta a 57.657
El nombre de dones amb permís de conduir arriba a les 24.390
El nombre de persones amb permís de conduir el 31 de desembre de l’any 2025 és de 57.657, amb una variació anual positiva del 0,9%, segons ha publicat aquest matí el servei d'Estadística. El nombre de categories vigents ha estat de 207.642, cosa que representa una variació percentual negativa de l'1,6% respecte a l’any anterior. D'altra banda, el nombre de dones amb permís de conduir disminueix un 0,1% (24.390 dones, fet que suposa un 42,3% del total), mentre que el nombre d’homes amb permís augmenta un 1,6% (33.267 homes, que representen un 57,7%).
Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, Estadística ha comunicat que el grup que augmenta més és el de majors de 60 anys (+354 permisos) amb un 2,8%. La franja d’edat en què el nombre de persones amb permís disminueix més en valor absolut és la de 40-49 anys (-246 permisos). Aproximadament 3 de cada 4 persones majors d’edat posseeixen permís de conduir.
NACIONAL
Redacció