Òbit
Mor l’advocat i exambaixador Miquel Àngel Canturri
L’advocat andorrà Miquel Àngel Canturri ha mort aquest dimarts als 81 anys. Canturri va desenvolupar una llarga trajectòria vinculada al món jurídic del país i també va tenir projecció institucional com a ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu entre el 2010 i el 2011, sota el govern de Jaume Bartumeu.
Canturri, Al llarg de la seva carrera, va exercir com a lletrat a Andorra, consolidant-se com una figura coneguda dins l’àmbit jurídic del Principat. La seva activitat professional es va centrar en l’exercici del dret, en una etapa clau per a l’evolució institucional del país, marcada per la modernització de les estructures jurídiques i administratives.
En l’àmbit diplomàtic, la seva designació com a ambaixador davant la Santa Seu el va situar en la representació internacional d’Andorra, en un moment en què el Principat continuava reforçant la seva presència exterior i les relacions bilaterals amb altres estats i institucions.