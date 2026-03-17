Mobilitat
Una protesta de professors tallarà la rotonda de la Seu demà a les vuit del matí
El servei català de trànsit preveu complicacions de mobilitat durant la marxa lenta
El personal docent de la Seu d’Urgell ha convocat per a demà una marxa lenta a l'N-260 que començarà a les vuit del matí, i que farà el recorregut entre l'entrada de la Seu i la rotonda de Castellciutat. El servei català de trànsit no preveu tall de circulació, però informa que "el trànsit en aquest tram pot ser complicat durant aquest període", motiu pel qual recomana utilitzar vies alternatives.
La jornada de vaga continuarà a dos quarts d’onze del matí amb una segona marxa pel centre urbà, que recorrerà el trajecte entre l’avinguda de Pau Claris i el passeig de Joan Brudieu.
Els professionals de l'ensenyament de Catalunya reclamen millores salarials i laborals, i rebutgen l'acord que van signar els sindicats CCOO i UGT amb la Generalitat de Catalunya la setmana passada.