Lorena Jordana participa a la reunió del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa
La trobada posa el focus en l’impacte social i els reptes del model europeu en el 70è aniversari de l’organisme
La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, participa del 16 al 18 de març a Varsòvia en la reunió conjunta anual del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), en qualitat de membre del Consell d’Administració. La trobada reuneix els principals òrgans de govern de l’entitat per revisar operacions, aprovar projectes i definir prioritats, enguany amb especial atenció a iniciatives en habitatge, salut i educació dirigides a les poblacions més vulnerables.
En el marc de la reunió també es commemora el 70è aniversari del CEB, amb debats sobre reptes com les tensions geopolítiques, els canvis demogràfics o la transformació tecnològica.