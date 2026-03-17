Les baixes de maternitat i paternitat s'equipararan el 2030
El text inicial preveia que la igualatat arribés el 2033, però la feina en comissió ha servit per a reduir terminis
La comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat va deixar ahir pràcticament tancat el text per igualar els permisos de maternitat i paternitat. La llei s’aprovarà al consell el 30 d’abril i implicarà que el permís de paternitat s’ampliï immediatament en dues setmanes, fins a arribar a les sis. Posteriorment, el 2027 s’incrementarà en quatre setmanes més, fins a les 10; el 2028 creixerà quatre setmanes addicionals, fins a les 14; el 2029 arribarà a les 17, i finalment, el 2030 assolirà les 20 setmanes, equiparant-se així amb el permís de maternitat.
DA equipara el permís per naixement al d'adopció o acolliment
Dolors Moreno
La planificació inicial preveia assolir aquesta igualtat el 2033, però el treball en comissió ha permès avançar el calendari. Aquesta voluntat s’ha consolidat, sobretot, gràcies a la insistència de l’oposició per reduir el termini inicial de vuit anys. El text definitiu es tancarà la setmana vinent en comissió legislativa, un cop s’hagin resolt els darrers serrells tècnics pendents.