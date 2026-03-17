SOLIDARITAT
Formació educativa per prevenir l’assetjament escolar
L’Associació en Defensa del Jovent en Risc destinarà la part dels diners obtinguts per la publicitat del suplement Solidaris que el Diari dona a una causa social diferent, a una campanya de prevenció de l’assetjament escolar, centrant els esforços en la formació de l’equip educatiu, l’associació de pares i els monitors. Així ho va explicar ahir la presidenta, Sandra Cano, en recollir el xec, dotat amb 1.250 euros, de mans del director general del Diari d’Andorra, Ignasi de Planell, acompanyada d’Helena Martínez i Èric Gardés.
L’associació és inclusiva i sense ànim de lucre i l’objectiu és abordar problemes crucials en la vida de la joventut, com ara l’aïllament, les dificultats escolars i la salut mental, amb un seguiment de les necessitats tant de la persona com de la família. A més, fan difusió de protocols, guies i recursos accessibles que permeten actuar de manera preventiva en certes situacions.