L’envelliment i les desigualtats de gènere marquen la radiografia social del 2024
L'informe d'Estadística apunta que les diferències es mantenen especialment visibles en el mercat laboral
L’informe del departament d’Estadística sobre la situació de la població des de la perspectiva de gènere el 2024 evidencia un país marcat per l’envelliment i la persistència de desigualtats estructurals entre homes i dones. En l’àmbit demogràfic, destaca l’augment de la població de 65 anys o més, amb un creixement del 4,7% en els homes i del 4,4% en les dones respecte del 2023, així com una davallada sostinguda de la fecunditat en els darrers cinc anys (-15,9%), tot i alguns repunts puntuals en determinades franges d’edat.
Les diferències de gènere es mantenen especialment visibles en el mercat laboral. Sectors com la construcció continuen fortament masculinitzats —amb nou de cada deu treballadors homes—, mentre que el treball domèstic i els serveis de cures segueixen clarament feminitzats. Aquesta segregació no s’ha reduït en el període 2020-2024, i es reprodueix també en els àmbits de decisió, on els cossos especials presenten una presència majoritària d’homes, amb ràtios especialment elevades al cos de bombers.
A aquesta realitat s’hi suma l’increment dels casos de violència de gènere atesos el 2024, que trenca la tendència a la baixa dels anys anteriors, així com l’augment de les detencions vinculades a aquests fets (+28,6%). L’informe també constata desigualtats en l’àmbit formatiu, amb una forta caiguda de les matriculacions a bàtxelor, especialment entre les dones, fet que reforça la persistència de bretxes de gènere en diferents esferes de la societat andorrana.