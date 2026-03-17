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El grup parlamentari socialdemòcrata, després de rebre la comunicació per part de les corporacions comunals, ha decidit ajornar el debat de la llei sobre els comuns. El grup explica que la proposició de llei tenia com a objectiu millorar la transparència en el funcionament de les corporacions parroquials i reforçar la qualitat democràtica de les institucions locals. Els socialdemòcrates defensen que la iniciativa "no pretenia una intromissió il·legítima en les funcions i potestats de normativització del govern dels comuns", i expliquen que la seva voluntat era "contribuir a millorar el marc de funcionament institucional".