La duana francesa intercepta un comboi amb més de 118 quilos de tabac de contraban procedent del Pas
L’operació a la Cerdanya coincideix amb la reobertura de la RN20 i evidencia nous mètodes dels traficants
La duana de la Cerdanya ha confiscat 118,6 quilos de tabac de contraban després d’interceptar un comboi organitzat procedent del Pas de la Casa la nit del 8 al 9 de març, segons la informació del mitjà francès l'Independant
L’operació, executada per les brigades de Bourg-Madame i Porta, va permetre aturar tres vehicles implicats en el transport il·legal, segons va informar la duana francesa el 12 de març.
Els agents van desplegar un dispositiu de control en diversos punts estratègics de la ruta, fet que va permetre detectar un sistema coordinat de transport, una pràctica que suposa un canvi respecte als mètodes habituals, com l’ocultació de mercaderia sota la neu.
La intervenció coincideix amb la reobertura de la carretera RN20, tancada des de finals de gener a l’Arièja i considerada un eix clau cap a Tolosa. El seu tancament havia reduït el flux de contraban, però els traficants haurien anticipat la represa del trànsit.
Aquesta operació s’inscriu en una sèrie d’actuacions recents dels serveis duaners a la zona. Abans i després de la reobertura de la via, les autoritats també han interceptat 106 quilos addicionals de tabac i cigarretes, així com 468 litres d’alcohol de contraban.