Demandes laborals
Els treballadors socials reclamen més suport davant la sobrecàrrega i el desgast professional
Amb motiu del Dia Mundial del Treball Social, l’ATSA alerta de l’impacte emocional i demana mesures urgents per protegir la salut mental del sector
L’Associació de Treballadors Socials d’Andorra (ATSA) ha aprofitat la celebració del Dia Mundial del Treball Social per reivindicar el paper del col·lectiu i alertar de la situació de sobrecàrrega emocional i estructural que pateixen molts professionals del sector.
Tot i que enguany la jornada no s’ha commemorat amb el mateix format que en edicions anteriors, el col·lectiu ha volgut mantenir el focus en la seva missió: fer pedagogia sobre la professió i reivindicar el seu valor dins la societat.
El lema d’aquest 2026, impulsat per la Federació Internacional de Treballadors Socials —“Construir esperança i harmonia; un clamor Harambee per una societat dividida”— posa l’accent en la cooperació, la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva. El terme Harambee, d’origen swahili, significa “treballar plegats” i simbolitza la necessitat d’una acció conjunta per afrontar els reptes socials.
Des del col·lectiu recorden que els professionals del treball social són agents clau en la intervenció i el canvi social, amb un coneixement directe de realitats com la crisi de l’habitatge, la pobresa o les situacions de violència.
Tanmateix, denuncien que la professió està sotmesa a una elevada càrrega emocional, derivada de l’atenció constant a situacions complexes, així com a factors estructurals com l’alt volum de casos, la manca de recursos humans i la burocràcia. Tot plegat contribueix a un desgast per empatia i a l’augment del risc de burnout.
Davant d’aquesta situació, l’ATSA reclama mesures urgents de suport institucional, com ara la revisió de les ràtios de treball, la implementació de sistemes de supervisió de casos, la millora de les condicions laborals i la posada en marxa de protocols de seguretat davant possibles agressions.
El col·lectiu també posa èmfasi en la necessitat de protegir la salut mental dels professionals, amb estratègies de prevenció i autocura tant des de l’Administració pública com des de les entitats privades.
Finalment, des de l’ATSA es fa una crida a la reflexió sobre el paper del treball social dins la societat i s’adverteix que aturar els serveis socials, encara que fos només una setmana, tindria un impacte directe en el benestar col·lectiu. En aquest sentit, reivindiquen una mirada més àmplia i compromesa per part de totes les institucions per garantir la sostenibilitat del sector.