Cacen un conductor del país a 182 per hora a l’N-260
Els mossos d’esquadra van detenir diumenge un conductor resident a Andorra de 26 anys per circular a més del doble de la velocitat permesa en un tram de l’N-260. Se’l va controlar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit després de ser enxampat circulant a 182 quilòmetres per hora al terme municipal de Guils de Cerdanya, on la velocitat màxima està limitada a 80.
Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat instal·lat al punt quilomètric 181 de la carretera. Els agents van arrestar el conductor per circular a una velocitat penalment punible i perquè no tenia residència a Espanya, fet que va motivar la detenció per garantir que se’l podia passar a disposició del jutge. De la causa se n’ocupa el jutjat d’instrucció de guàrdia de Puigcerdà.