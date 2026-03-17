Sinistre
Atropellat un menor a la plaça Laurèdia
Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat patrulles de la policia i de bombers, però encara es desconeix l'estat de la persona afectada
Els serveis d'emergència s'han desplaçat aquest matí fins a Sant Julià de Lòria per un avís d'atropellament a un menor que han rebut a un quart de nou, que s'ha produït a la Plaça Laurèdia. Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat una patrulla de la policia i dels bombers d'Andorra, i l'ambulància que s'havia mobilitzat, finalment no s'ha hagut de fer servir perquè ni el cotxe ni el nen hauríen patiti danys, segons relata la policia al Diari. Ha estat una simple picada del turisme, que circulava a poca velocitat amb el cos del menor.