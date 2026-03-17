Sinistre 

Atropellat un menor a la plaça Laurèdia

Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat patrulles de la policia i de bombers, però encara es desconeix l'estat de la persona afectada 

La comissaria de la policia a Sant Julià

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els serveis d'emergència s'han desplaçat aquest matí fins a Sant Julià de Lòria per un avís d'atropellament a un menor que han rebut a un quart de nou, que s'ha produït a la Plaça Laurèdia. Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat una patrulla de la policia i dels bombers d'Andorra, i l'ambulància que s'havia mobilitzat, finalment no s'ha hagut de fer servir perquè ni el cotxe ni el nen hauríen patiti danys, segons relata la policia al Diari. Ha estat una simple picada del turisme, que circulava a poca velocitat amb el cos del menor. 

