Turisme
Andorra protagonitza diumenge el programa 'Andalucía por el Mundo'
L'emissió es farà a Canal Sur Televisión
El programa "Andalucía por el Mundo" dedicarà diumenge el programa a Andorra, on la reportera Cristina López recorrerà el país per conèixer l’experiència d’andalusos que hi viuen. El programa s’emetrà a les 21.35 hores a Canal Sur Televisión.
El programa visitarà diversos punts del Principat com Andorra la Vella, el pont tibetà de Canillo o l’estació de Pal Arinsal, de la mà de residents com Manuel González, Xary Rodríguez, Álvaro Pemartín o María Eugenia Cantó. El recorregut combinarà patrimoni, natura i gastronomia, mostrant el dia a dia dels protagonistes i la seva integració al país.