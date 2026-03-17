Vigilància passiva
L'Agència de Ciberseguretat alerta que els sensors dels pneumàtics poden servir per rastrejar vehicles sense ser detectats
L’anàlisi de més de 20.000 vehicles evidencia un risc de seguiment massiu
l'Agencia Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD) informa que investigadors d’IMDEA Networks, en col·laboració amb diversos socis europeus, han alertat que els sensors de pressió dels pneumàtics dels cotxes moderns poden convertir-se en una eina de rastreig involuntari dels conductors. L’estudi, basat en l’anàlisi de més de 20.000 vehicles durant deu setmanes, posa en evidència un risc de privadesa fins ara poc conegut.
El sistema TPMS (Sistema de Monitoratge de Pressió de Pneumàtics), obligatori en molts països per millorar la seguretat viària, utilitza sensors que envien dades sense fil al vehicle. No obstant això, la investigació revela que aquests dispositius també transmeten un identificador únic sense xifrar, fet que permet captar i reconèixer un mateix vehicle amb un simple receptor de ràdio.
A diferència dels sistemes tradicionals de vigilància basats en càmeres, aquesta tecnologia no requereix visibilitat directa. Els senyals poden travessar obstacles com parets o altres vehicles, cosa que facilita un rastreig discret i difícil de detectar. Segons els investigadors, això fa que el sistema sigui més barat i potencialment més invasiu que altres mètodes de control.
Per comprovar-ho, l’equip va desplegar una xarxa de receptors de baix cost —d’uns 100 dòlars cadascun— en carreteres i zones d’aparcament, recollint més de sis milions de senyals. Els resultats demostren que es poden identificar patrons de moviment i rutines dels conductors, com els horaris habituals o els desplaçaments diaris.
Davant d’aquesta situació, els experts reclamen reforçar la ciberseguretat dels vehicles. Alerten que, sense mesures com el xifratge o l’autenticació, aquests sensors poden convertir-se en una eina de vigilància passiva, i insten fabricants i reguladors a incorporar la protecció de dades en el disseny dels sistemes futurs.