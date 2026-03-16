Mobilitat
El tercer carril a la Unió serà una realitat al final d'abril
Els treballs començaran el dimarts 7
El tercer carril al carrer de la Unió serà una realitat a finals d'abril. El dimarts 7 d'abril començaran les obres de pavimentació i la instal·lació de la nova senyalització. Els treballs s'allargaran uns 15 dies, segons ha confirmat avui al migdia el secretari d'estat de Transició energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.
Una de les mesures més destacades per fer possible aquesta ampliació és la retirada de les terrasses de restauració situades al llarg del vial. Aquesta actuació és necessària per "consolidar el tercer carril i millorar la mobilitat substancialment" en un punt neuràlgic que connecta des del quilòmetre zero, ha remarcat Forné.