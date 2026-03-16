Meteo
Temps primaveral amb temperatures de fins a 22 graus demà
El pas d'un front dijous farà baixar el termòmetre
La primavera va arribant a Andorra i aquesta setmana serà la primera de l'any en què les temperatures superaran els 20 graus. El servei meteorològic preveu que demà, a Andorra la Vella, el termòmetre arribi fins als 22 graus, mentre que avui ja s'enfilarà fins als 18. Demà, a 1.500 metres, les màximes superaran els 18 graus i al Pas de la Casa els 8.
L'augment de les temperatures és causat per l'entrada de les altes pressions de l'Atlàntic i d'una dorsal anticiclònica que portarà inversions tèrmiques i màximes càlides per l'època de l'any. El temps primaveral s'allargarà fins dimecres a la nit, quan el pas d'un front desgastat pot deixar precipitacions febles al nord d'Andorra i un descens marcat de les temperatures, amb màximes que no superaran els 10 graus a la capital dijous.
Ràfegues de vent de fins a 190 per hora
El cap de setmana ha estat marcat pels forts vents i la neu. Les ràfegues més intenses es van produïr a les Fonts d'Arinsal, on van arribar fins als 190 quilòmetres per hora, mentre que a la Borda Vidal també es van registrar cops de fins a 109 quilòmetres per hora.
Els gruixos de neu nova també van ser rellevants al nord d'Andorra, amb acumulats de fins a 43 centímetres a les antenes d'Envalira o 38 centímetres a Perafita. També destaquen els 29 de la Solana o Font Verd i els 28 de Sorteny.