Talls puntuals a la CG2 en direcció Canillo per treballs de manteniment al Roc del Quer
El tram afectat serà entre les zones de Racons i el complex esportiu Perecaus de la parròquia
El servei de mobilitat d'Andorra ha comunicat a través del compte d'X, que a partir de demà a les 11 del matí, la carretera General 2 en direcció Canillo en ambdós sentits, patirà talls puntuals de circulació que afectaran la zona de Racons i el complex esportiu de Perecaus, ambdues de Canillo, per treballs de manteniment a la via ferrada del Roc del Quer. Mobilitat, però, encara no ha especificat quant de temps s'allargarà la interrupció del trànsit en el tram assenyalat.