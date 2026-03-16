OCI
Snowrow reuneix 16.000 persones al Pas
Grandvalira es transforma en un gran escenari amb música electrònica, neu i espectacle
L’aliança entre elrow i Grandvalira ha portat al Pas de la Casa la tercera edició del festival Snowrow, una proposta que enguany també ha comptat amb la participació de Brunch Electronik. Les dues marques, referents internacionals en l’organització d’esdeveniments musicals, han unit forces per oferir una experiència que combina música electrònica, espectacle i activitats a la neu. El festival s’ha celebrat aquest cap de setmana i ha suposat el retorn de la cita al Pas de la Casa després d’un any de pausa. El CEO d’elrow, Juan Arnau, es va mostrar satisfet amb el resultat de l’edició. “Estem molt contents de tornar a Grandvalira. Les dues famílies hem treballat molt bé i de manera coordinada”, va explicar. Arnau també va destacar que les bones condicions de neu i el fet d’haver celebrat el festival al març van contribuir a millorar l’experiència dels assistents. “Aquest any hi ha moltíssima neu i això, juntament amb el canvi de dates, ha fet que l’assistència i l’experiència hagin estat immillorables”, va remarcar.
La cita ha reunit més de 16.000 persones al llarg dels tres dies de festival, amb divendres i dissabte com a jornades centrals. El públic va ser majoritàriament espanyol, que va representar el 77% dels assistents, mentre que també hi va haver presència de visitants francesos (3,5%) i britànics (1,5%), així com participants procedents de l’Argentina i dels Estats Units, que van sumar un 2%. Els residents andorrans van representar el 7,3% del total. Segons Arnau, la participació del públic local confirma la bona acollida del festival al país. “Hi ha hagut molta gent d’Andorra, i veure com el públic local ens dona suport i celebra amb nosaltres ens fa molt contents”, va assenyalar.
Durant tres dies, Grandvalira s’ha omplert de concerts a les pistes, pop-ups musicals, jocs, competicions, animació i activitats esportives. La col·laboració amb Brunch Electronik, conegut per les seves propostes diürnes i familiars, ha aportat un component més inclusiu i intergeneracional. En aquest sentit, espais com elrow Kids han permès ampliar l’abast del festival i obrir-lo també a un públic familiar.
La programació ha combinat estils com el techno, el house i el disco i ha concentrat més de 6.000 persones diàries als principals espais del festival.
NACIONAL
Redacció
La proposta diürna ha tingut un paper central amb la pista Brownx, situada a peu de pistes i convertida en punt de trobada del públic.