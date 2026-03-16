VOT A SANT JULIÀ DE CARA ALS COMICIS DEL 2027
Segués sosté Desperta Laurèdia a Concòrdia
Veu “indiferent” el candidat de DA, tot i que pugui ser Ladislau Baró, veí i figura de consens
El nou tauler electoral que sortirà de les futures eleccions del 2027 es comença a dibuixar en l’engranatge dels partits, que ja han iniciat a engreixar-lo. Així ho va afirmar la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, en una entrevista al Diari, on va avançar que el principal partit de la minoria ja hi treballa “tant a nivell programàtic, de comissions com de teixir aliances”. En aquest escenari, les llistes territorials, com a cada jornada electoral, se situen al centre del debat per l’enorme pes que representen.
Sota aquest teló, la tradició de cada parròquia ens ressegueix una línia de punts cap a certs partits, amb un imaginari col·lectiu que tomba cap al centredreta en les parròquies altes i cap al centreesquerra a les centrals. I entre aquests espais hi ha Sant Julià de Lòria, regnada per Desperta Laurèdia (DL), dins el paraigua de Concòrdia, però, com és sabut, que agrupa veus crítiques amb la direcció del partit amb una de les carpetes troncals del país, l’acord d’associació amb Europa.
“Cal recordar que el màxim representant de Desperta Laurèdia, un projecte de Concòrdia, forma part de l’executiva del partit. Treballem conjuntament amb molts reptes de país amb qüestions tant comunals com nacionals”, va comentar Segués en una conversa amb el Diari, on va incidir que dos dels cinc consellers generals de la formació –Maria Àngels Aché i Pol Bartolomé– venen d’aquest moviment “més local i amb el qual hem trobat encaix”. Segués assenyala un camí conjunt on, segons ella, s’ha aconseguit que “els principis que es defensen en un lloc” es facin també en l’altre.
Desperta Laurèdia té entitat pròpia, un cas és Bartolomé i la seva opinió amb la UE
Per altra banda, a falta de presentar públicament el candidat de Demòcrates per Andorra, les travesses apunten a l’actual ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, de qui s’esperaria que la seva dilatada experiència i trajectòria política pugui fer penetrar entre l’electorat certa llum dins l’allargada ombra de l’actual cap de Govern, Xavier Espot. Un líder que es va convertir en el president més jove de la història del país i que el seu impacte en la primera legislatura es va traduir en una majoria absoluta durant el segon. Un abisme per a DA, la successió d’Espot, que podria destronar del poder el partit després de quatre mandats.
La figura de consens que suposa Baró també podria desestabilitzar Concòrdia en una de les places que se’ls dona per segura. És innegable les sinergies que Baró genera a Sant Julià entre els seus veïns, fins i tot en aquells que són consellers per altres partits, com és el cas de Bartolomé. Cal recordar que el jove politòleg va publicar el març del 2024 el llibre Andorra i la qüestió europea –on sospesava els arguments d’ambdós bàndols respecte a l’acord d’associació– i que va comptar, en la seva presentació, amb el mateix Baró i un altre històric dirigent demòcrata, l’exministre Gilbert Saboya, sobre l’escenari.
Segués assegura que el candidat de DA no interferirà en els aliats de Concòrdia
Només per contextualitzar, poques setmanes després de dita presentació –un tema sensible a Concòrdia, donat el seu no a l’actual text negociat de l’acord–, Bartolomé va deixar de ser vicepresident de la comissió legislativa d’Exteriors del Consell General, després que el partit el fes plegar per les diferències amb la seva formació sobre la UE, a causa del posicionament més favorable a l’acostament del politòleg.
Aquest cas de relació de Desperta Laurèdia amb l’executiva de Concòrdia demostra l’entitat pròpia de Sant Julià i de la formació local, un context que pot servir de gasolina per a possibles acostaments polítics externs.
Preguntada Segués per si Baró, com a possible candidat de DA, pot impactar sobre l’estratègia del seu partit, ho va negar: “Penso que nosaltres ens hem de centrar en el nostre projecte, en els nostres candidats, no ha de condicionar en absolut el nostre projecte”, assegura la número dos de la formació, que afegeix que “en cap cas interferirà amb la nostra feina, amb els nostres candidats, amb les nostres llistes i tampoc amb les nostres aliances que puguem teixir als diferents territoris”.
A més, Segués creu que bufen vents de canvi: “Hi ha d’haver un canvi, una renovació, per salut democràtica també, de cara a renovar les dinàmiques de poder”, va precisar, criticant que “Andorra s’ha estancat” sota la batuta de DA.