Esmenes
El PS proposa reduir els terminis de presó preventiva
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 22 esmenes al projecte de modificació del Codi de Procediment Penal, entre les quals destaca la proposta de reduir els terminis de presó preventiva o d’arrest preventiu. Segons la formació, l’objectiu és adequar la legislació andorrana als criteris del Tribunal Europeu de Drets Humans i limitar l’ús d’una mesura que consideren excessiva. En concret, plantegen que en el cas dels delictes menors el termini màxim de presó preventiva passi dels sis mesos actuals a dos mesos, mentre que per als delictes majors el període sigui de sis mesos a partir de la notificació de l’auto de conclusió, en lloc dels dotze mesos que permet actualment la normativa.
La proposta també modifica el sistema de pròrrogues en els delictes majors, de manera que es prevegi una segona pròrroga de dos mesos en lloc de la tercera pròrroga actual. Els socialdemòcrates consideren que aquests canvis permetrien harmonitzar els terminis amb la jurisprudència europea, tal com també ha assenyalat el Col·legi d’Advocats, i garantir una aplicació més proporcional d’aquesta mesura cautelar.
El PS defensa que cal reduir la utilització de la presó preventiva perquè “és una mesura desproporcionada i abusiva” i recorda que fa temps que reivindica una revisió del seu ús dins del sistema penal andorrà. En aquest sentit, la formació sosté que la limitació d’aquests terminis "contribuiria a reforçar les garanties processals i a evitar situacions d’internament prolongat abans que hi hagi una sentència ferma".