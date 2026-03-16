Creu Roja
El Pavelló Toni Martí serà l'escenari de la setena campanya de donació de sang
La jornada tindrà lloc el dilluns 23 de març entre les 12 del migdia i les 20 hores
La Creu Roja Andorrana, el BC MoraBanc Andorra i el Govern d'Andorra han presentat aquest dilluns la setena edició de la campanya de donació de sang del MoraBanc Andorra, que enguany porta per eslògan 'Una jugada que salva vides'. La jornada tindrà lloc el dilluns 23 de març en el Pavelló Toni Martí, entre les 12 del migdia i les 20 hores. La iniciativa pretén mobilitzar la societat andorrana amb un missatge clar de solidaritat, ja que cada donació pot salvar vides.
"A Catalunya es necessiten unes 1.000 bosses diàries, són moltes", ha asseverat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí. Per aquest motiu des de l'organització no governamental han demanat a la població que participin de la campanya, atès que "se'n necessiten moltes" i "s'acaben ràpid", ha declarat Saurí.
Durant la campanya del 2025 hi va haver 206 participants, els quals 177 van ser efectius i també es va registrar 24 nous donants. Els organitzadors han animat a tothom al fet que participin de la jornada i donin sang. "Des d'Esports mirarem de fer un correu a totes les federacions per informar que hi ha aquest acte i que hi pugui participar el màxim de gent", ha comentat el secretari d'Estat de Joventut i Esport, Alain Cabanes.
A través d'uns codis QR que hi ha en uns cartells publicitaris que s'han preparat o mitjançant un enllaç de la pàgina web de Creu Roja es podran fer les inscripcions per reservar hora. De totes maneres, des de l'ONG apunten que no és imprescindible fer-ho perquè "sempre tenim aquest 10% que ha estat rebutjat i potser un 10% que no ve. Aquest 20% el podem encabir amb gent que no s'ha inscrit a través de la web i que es presenta allà i fem el possible perquè puguin donar", ha mencionat Saurí.
El Govern d'Andorra també s'ha involucrat en la campanya amb la cessió del Pavelló Toni Martí, la pista on juguen els millors jugadors del bàsquet espanyol cada dues setmanes. Un aspecte que es pot convertir en un al·licient més per anar a donar sang. "Des d'aquí volem incentivar i motivar al fet que vinguin i també que disfrutin d'un dia que no sempre es pot estar al peu del pavelló", ha descrit Saurí. "És una ubicació ideal perquè tota la població pugui venir és un lloc molt cèntric", ha afirmat Cabanes.
Tanmateix, les "persones que vinguin a fer aquest acte de solidaritat tindran dues invitacions per al partit del Baskonia", ha detallat la responsable de Social Corporativa i Protocol del Bàsquet Club Morabanc Andorra, Natalia De Felipe. El matx entre el Morabanc i el club del País Basc serà diumenge 29 a les 17 hores.
Una de les novetats d'enguany és que l'accés al recinte esportiu serà diferent a causa de les obres que s'estan duent a terme en el carrer. "En comptes d'accedir per la porta de dalt, serà per la porta de baix, pel Casal. Tindrem operaris i gent del club que aniran dirigint a la gent dins del pavelló", ha relatat De Felipe.