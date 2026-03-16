Més de 3.000 persones visiten l’exposició sobre els primers fotògrafs d’Andorra
La mostra del 50è aniversari de l’Arxiu Nacional ha rebut 3.046 visitants, el 76% dels quals residents al país
L’exposició “Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs”, organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb motiu del 50è aniversari de l’Arxiu Nacional, ha tancat les portes amb 3.046 visitants, dels quals el 76% eren ciutadans d’Andorra.
La mostra es va inaugurar el 18 de novembre del 2025 i es va poder visitar fins al 13 de març a la Sala d’Exposicions del Govern. L’exposició ha permès descobrir la història del país a través de 143 fotografies datades entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.
Les imatges, procedents de nou fons fotogràfics diferents i signades per onze autors, han estat seleccionades pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, de l’Arxiu Nacional.
La iniciativa s’ha completat amb una cinquantena d’activitats paral·leles, entre conferències, tallers i visites guiades, que han permès aprofundir en la fotografia i en diversos aspectes de la història del Principat d'Andorra. Aquestes propostes també han tingut una bona acollida i han contribuït a apropar al públic episodis poc coneguts del darrer segle a Andorra.
L’exposició, impulsada pels departaments de Patrimoni Cultural i de Promoció Cultural, també ha posat en relleu la col·laboració entre el sector públic i privat en la preservació dels fons fotogràfics, molts dels quals continuen en mans dels seus propietaris però es custodien i difonen en cooperació amb l’Arxiu Nacional.
Nova exposició a partir del 30 de març
La Sala d’Exposicions del Govern es prepara ara per acollir una nova mostra titulada “[Referents]. Lita Cabellut + Maseda”, que s’inaugurarà el 30 de març a les 19.30 hores.
L’exposició, comissariada per Eloy Martínez de la Pera i organitzada pel Ministeri de Cultura en col·laboració amb la galeria ArtLab Andorra, proposa un recorregut per vint figures destacades de la història contemporània a través del diàleg artístic entre Lita Cabellut i Marco Maseda.
Cabellut, artista nascuda a Osca el 1961 i establerta als Països Baixos, és una de les pintores amb més projecció internacional, mentre que Maseda, originari de Castelló, desenvolupa una obra figurativa amb influències urbanes en què el retrat es converteix en una eina d’exploració emocional i reflexió crítica sobre la imatge.