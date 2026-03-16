Les fortes ventades fan caure arbres i elements d’edificis
Les fortes ratxes de vent registrades ahir al Principat van provocar diverses incidències al sud del país i van obligar a mobilitzar el cos de bombers. Els serveis d’emergència van haver d’actuar per la caiguda d’arbres i d’elements d’edificis, tot i que no es van registrar danys personals. Diverses actuacions es van produir a la Carretera General 1, a la via que porta cap a Os de Civís, on van caure quatre arbres a causa del vent. Els fets van requerir la intervenció dels bombers, que es van desplaçar fins al lloc per retirar-los i garantir la seguretat de la circulació.
També es van registrar incidències a Sant Julià de Lòria. En aquest cas, un barret de xemeneia va caure en una terrassa i una placa solar es va desprendre d’un edifici. Aquest últim incident va ser l’únic que va provocar danys materials, ja que la placa va impactar contra la finestra d’un primer pis.