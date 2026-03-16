L’UdA organitza per primer cop una jornada de portes obertes el 6 de juny
L’activitat s’adreça a futurs estudiants i a les famílies per donar a conèixer l’oferta d’estudis i el funcionament de la institució
La Universitat d’Andorra (UdA) celebrarà per primera vegada una jornada de portes obertes el dissabte 6 de juny, coincidint amb el període de preinscripcions per al curs 2026-2027. L’activitat s’adreça a futurs estudiants i a les seves famílies per donar a conèixer l’oferta d’estudis i el funcionament de la universitat.
La jornada servirà per presentar els bàtxelors en Ciències de l’educació, Informàtica, Administració d’empreses i Infermeria, així com el diploma professional avançat en Comptabilitat i administració i el màster en Analítica de dades. Paral·lelament, entre abril i juny també s’han programat deu sessions informatives per aprofundir en els diferents estudis.