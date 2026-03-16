INFORME DEL FONS MONETARI INTERNACIONAL
L’FMI destaca la solidesa de la banca però alerta del seu pes en l’economia
La gran dimensió del sistema financer obliga a mantenir una supervisió estreta
L’economia andorrana continua mostrant un comportament sòlid, però el Fons Monetari Internacional (FMI) alerta que la dimensió del sistema bancari en relació amb l’economia del país pot comportar riscos que requereixen una supervisió constant. Així es desprèn de la declaració preliminar de la missió de l’organisme al Principat, que destaca el bon moment del sector financer però també la necessitat de mantenir mecanismes de control adequats davant del seu pes estructural.
Segons l’FMI, el sistema bancari andorrà ha registrat resultats sòlids en els darrers anys, en un context marcat pel creixement de l’activitat econòmica i la diversificació de les fonts d’ingressos. Les entitats han ampliat especialment les activitats de gestió d’actius a l’exterior, principalment dins de la Unió Europea, fet que ha contribuït a reforçar els ingressos i a reduir la dependència del mercat intern.
El sector manté bons resultats però requereix vigilància constant
Malgrat aquests bons resultats, l’organisme internacional subratlla que el sistema bancari continua sent molt gran en relació amb la dimensió de l’economia andorrana. Aquesta situació, habitual en economies petites i altament internacionalitzades, pot comportar un risc sistèmic en cas de tensions financeres, motiu pel qual l’FMI recomana mantenir una supervisió estreta i assegurar que les entitats disposin de reserves i mecanismes de protecció adequats al seu perfil de risc.
En aquest sentit, el Fons destaca el paper de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), que ha avançat en l’alineament del marc regulador i supervisor amb els estàndards europeus. L’organisme considera que aquest procés és clau per reforçar la solidesa del sector i per garantir una supervisió adaptada a la seva dimensió i activitat internacional.
La mida del sistema financer exigeix controls estrictes i seguiment
L’informe també assenyala que l’acord d’associació amb la Unió Europea podria contribuir a reforçar encara més la convergència reguladora i facilitar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques en matèria de supervisió financera.
En paral·lel, Andorra es prepara per sotmetre el seu sistema financer al programa d’avaluació del sector financer del mateix FMI (FSAP) previst per al 2026. Aquesta revisió, la primera des que el país forma part de l’organisme, servirà per analitzar en profunditat la solidesa del sistema bancari i identificar possibles vulnerabilitats, amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat financera del Principat.