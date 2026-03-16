L’APDA impulsa una campanya per millorar la seguretat a WhatsApp, Instagram o TikTok
L’objectiu és que els usuaris puguin gestionar millor la informació personal
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) iniciarà en les pròximes setmanes una campanya informativa per explicar a la ciutadania com revisar i configurar correctament les opcions de privacitat i seguretat de les principals aplicacions i xarxes socials utilitzades als telèfons mòbils.
La iniciativa inclourà continguts divulgatius amb recomanacions pràctiques sobre plataformes com WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok o Telegram, amb l’objectiu que els usuaris puguin gestionar millor la seva informació personal. L’APDA recorda també la importància de revisar els permisos de les aplicacions i posa especial èmfasi en la supervisió dels dispositius utilitzats per menors, que poden estar més exposats a riscos en l’entorn digital.