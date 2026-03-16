Govern obre una convocatòria de 125.000 euros per impulsar projectes de recerca vinculats al Poctefa
Els ajuts busquen reforçar la participació d’entitats andorranes en projectes de cooperació transfronterera
El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts complementaris andorrans a projectes europeus Poctefa 2026, una iniciativa destinada a reforçar la participació d’entitats del país en projectes de cooperació transfronterera vinculats a la recerca i la innovació.
La convocatòria, impulsada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, està adreçada a finançar accions de recerca desenvolupades per institucions andorranes que participin en projectes programats i finançats en la segona convocatòria del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2021-2027).
La dotació global s’ha incrementat enguany un 25% fins a arribar als 125.000 euros, un augment que respon a la voluntat del Govern de reforçar l’ecosistema de recerca d’Andorra i fomentar la participació en projectes internacionals.
Els ajuts es concediran segons els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i el finançament podrà cobrir totalment o parcialment l’import sol·licitat en funció de la valoració de cada candidatura.
Podran presentar sol·licitud universitats, centres de recerca i tecnologia, fundacions, empreses, administracions públiques i altres actors socioeconòmics d’Andorra que participin com a socis o associats en projectes aprovats dins del programa Poctefa.
El termini per presentar les sol·licituds s’obrirà el 19 de març i finalitzarà el 19 de juny, i la tramitació s’haurà de fer telemàticament a través de la seu electrònica del Govern.
La convocatòria valorarà especialment aquells projectes alineats amb els eixos estratègics del Govern, com ara la sostenibilitat, el turisme i el canvi climàtic, l’estudi del patrimoni cultural o natural andorrà, l’urbanisme i la resiliència, així com l’educació i la tecnologia.
Tot i que Andorra forma part de la zona elegible del programa Poctefa, el país no pot rebre finançament europeu FEDER, fet pel qual el Govern impulsa aquesta convocatòria complementària amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives de recerca impulsades des del Principat i afavorir-ne la internacionalització.