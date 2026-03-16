LLETRES
El futur de la Nit Literària pren forma
El ministeri de Cultura i el Consell General assumiran separadament els guardons futurs
Fa gairebé un mes, el ministeri de Cultura s’assabentava que el Cercle de les Arts i de les Lletres deixava de convocar els històrics premis de la Nit Literària. Malgrat que feia temps que el futur del certamen estava a debat, la decisió unilateral del Cercle ha deixat en una situació molt incòmoda tant el ministeri de Cultura i el Consell General com els patrocinadors dels premis. Els dos primers perquè comptaven que encara enguany es convocarien amb normalitat, i que es començaria a produir la transició cap a uns nous premis a partir del 2027. Els patrocinadors, per la seva banda, estan força descontents per la manca de comunicació per part del Cercle després d’anys i dècades de col·laboració.
Malgrat tot, ministeri i Consell ja han començat a definir el futur de la Nit, del qual es començaran a saber detalls ben aviat. La primera decisió que s’adoptarà és la separació entre els premis de caràcter més literari, que en endavant es gestionaran des de Cultura, i el de recerca històrica (amb el nom de Principat d’Andorra), que convocarà per la seva banda el Consell, juntament amb guardons de nova creació. D’aquesta manera, hi haurà dos certàmens independents i amb entregues de premis separades.
L'objectiu és convocar aquest 2026 els premis sense el Cercle
Tot i que el temps corre en contra, la intenció és que aquest any 2026 es convoquin tots els premis de la Nit amb normalitat com fins ara, però sense cap tipus de participació per part del Cercle. Això vol dir que el ministeri es responsabilitzarà de la convocatòria, de l’organització dels jurats i de la celebració de la gala d’entrega de guardons. Fonts del ministeri apunten, això sí, que els patrocinadors privats que fins ara aportaven la dotació econòmica dels premis s’han ofert a continuar donant suport a la iniciativa.
NACIONAL
Una altra qüestió és, tanmateix, com s’articularan els premis literaris en el futur. La bona dotació de guardons com el Fiter i Rossell, amb 10.000 euros, no ha aconseguit prestigiar-lo i fer-lo atractiu per a autors de renom i amb trajectòria i, en els darrers anys, a penes ha tingut difusió fora del Principat. Davant d’això, des de Cultura es van convocar reunions amb professionals del sector per valorar opcions de futur, unes trobades en què van plantejar-se propostes per convertir la dotació econòmica en ajudes a la creació o destinar una part significativa de la dotació a promocionar els premis en si.
NACIONAL
Encara que el ministeri té la intenció de comptar amb els actors del sector per definir el futur de la Nit, els premis com a tal sembla que tindran continuïtat.