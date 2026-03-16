METEOROLOGIA
El fort vent obliga a tancar les cotes altes de les estacions d’esquí
El fort vent a les cotes altes va obligar a tancar ahir les zones superiors de les estacions d’esquí de Grandvalira i Ordino Arcalís, mentre que les cotes baixes es van mantenir obertes. El vent també va afectar la mobilitat a la xarxa viària del país. El servei de mobilitat va activar al matí la fase negra a la carretera CG2 al port d’Envalira, fet que va implicar la prohibició de circular per aquest tram. Segons l’avís, hi havia risc de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps. A més, es va activar la fase groga a diversos punts de la xarxa viària, concretament a partir d’Arcalís i del Coll de la Botella, on les condicions també dificultaven la circulació.