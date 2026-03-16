Finançats 52 tractaments de reproducció assistida el 2025
La CASS paga una part des del 2023 i s’han beneficiat 157 dones
Un total de 71 dones van sol·licitar durant l’any passat acollir-se al finançament públic per sotmetre’s a tècniques de reproducció assistida. D’aquestes peticions, 52 van rebre una resolució favorable i 19 van ser desfavorables, fet que va suposar un import total reemborsat de 96.938,45 euros. Des que aquestes tècniques van entrar a la cartera de serveis públics el gener del 2023, ja se n’han beneficiat 157 persones.
La tècnica més sol·licitada l’any passat va ser la inseminació artificial
Segons les dades facilitades pel Govern, la tècnica més sol·licitada el 2025 va ser la inseminació artificial amb semen de la parella o d’un donant. També es van registrar nombroses peticions per a la fecundació in vitro i la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides amb gàmetes propis o de donants, així com per a la transferència d’embrions crioconservats. Altres casos aprovats estan relacionats amb la donació d’embrions, el diagnòstic genètic preimplantacional i la crioconservació de gàmetes i embrions.
Un centenar de dones rep ajuda per a la reproducció assistida
La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, fa una valoració positiva del funcionament del servei des de la seva posada en marxa. Segons explica, la percepció que tenen des del Govern és “molt positiva”, ja que la prestació ha registrat un volum notable de sol·licituds des del 2023. Pérez destaca que la mesura permet garantir l’accés als tractaments de reproducció assistida independentment de la situació econòmica de les persones.