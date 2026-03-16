Successos
Ferit un motorista en un accident a la Massana
El sinistre s'ha produït a les 18.40 hores a l'avinguda Sant Antoni
Un motorista ha hagut de ser traslladat a l'hospital després de patir un accident a la Massana. Els bombers han rebut l'avís a les 18.40 hores i s'han traslladat fins al lloc dels fets, a l'avinguda de Sant Antoni, amb una ambulància, que ha servit per traslladar el motorista fins a l'hospital. El cos d'emergències apunta que en l'accident no s'hauria vist involucrat cap altre vehicle. Els serveis de circulació de la Massana també s'han mobilitzat fins a l'avinguda Sant Antoni per gestionar el trànsit.