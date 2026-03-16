Electricitat
La tarifa de calor i fred podria revisar-se a l'alça a final de mes
L'impacte de la guerra de l'Iran en el sistema energètic serà menor que el del conflicte a Ucraïna el 2022
La tarifa de calor i fred podria incrementar-se a final de mes, quan el preu, com cada trimestre, es reajusta automàticament. L'import de la tarifa està vinculat al del barril de petroli Brent, i el conflicte bèl·lic al Pròxim Orient i el tancament de l'estret d'Ormuz el pressionen a l'alça. "Estem seguint la situació, que ja sabeu que és complicada. Tot depèn de la duració de la guerra i, per tant, al moment d'actualitzar les tarifes ja veurem quina afectació tindrà", ha apuntat avui al migdia en declaracions als mitjans la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, en la presentació de la unió de les xarxes de calor d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
Pel que fa al preu general de l'electricitat, Calvó ha remarcat que l'impacte de la guerra a l'Iran sobre el sistema energètic serà menor que el que va tenir l'esclat del conflicte a Ucraïna fa quatre anys. Aleshores "ja teníem uns preus alts, a diferència d'ara". A més, en aquell moment la situació energètica dels països veïns no era tan bona com l'actual, fet que impedia Andorra de tenir una cobertura òptima. "Tenim una FEDA més resilient i podem afrontar els propers mesos amb més tranquil·litat", ha remarcat.