Reunió anual ambaixadors
Espot agraeix la tasca del cos diplomàtic en la projecció internacional d’Andorra
La trobada s'ha celebrat avui a Escaldes-Engordany
El cap de Govern, Xavier Espot, ha agraït la tasca i el compromís del cos diplomàtic andorrà durant la reunió anual d’ambaixadores i ambaixadors d’Andorra que s'ha celebrat avui a Escaldes-Engordany. Espot ha destacat la seva feina per reforçar la projecció internacional del país i per defensar els interessos de la ciutadania en l’àmbit exterior.
Els cònsols d'Escaldes, Rosa Gili i Quim Dolsa, han presentat la parròquia "i els seus atractius" als representants diplomàtics perquè també en puguin fer promoció "arreu del món", han explicat des del comú.