INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
Escepticisme d’Acció Feminista sobre el calendari del Govern
La presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, va assegurar, ahir, que l’entitat manté escepticisme davant l’anunci del Govern sobre la futura despenalització de l’avortament. Farré va afirmar que “fins que no ho veiem no ens ho creurem”, en referència a les declaracions que va fer el ministre Ladislau Baró al Consell General, on va apuntar que el text legislatiu podria arribar abans de l’estiu.
En declaracions a l’ANA, Ferré va recordar que el moviment feminista ja va viure una “decepció important” aquest mateix any. “Aquesta reforma havia d’arribar a la tardor passada i, sense cap explicació clara més enllà d’unes declaracions del Papa, la llei va desaparèixer i es va començar a parlar d’una despenalització ‘sine die’”, va lamentar. Per aquest motiu, la presidenta d’Acció Feminista va insistir que continuaran pressionant perquè la reforma no torni a quedar aparcada. “No hi confiem; quan ho vegem, ho creurem. Mentrestant seguirem insistint perquè aquesta llei no surti de sobre la taula, tal com ja vam fer durant les mobilitzacions del 8 de març”, va afirmar.
NACIONAL
Reclam per despenalitzar l’avortament
Abel Rivera
En paral·lel, la presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, va anunciar que la seva formació presentarà una esmena al Consell General per eliminar la penalització de la dona del Codi Penal. Ferré va valorar positivament aquesta iniciativa, però va advertir que la reforma ha d’anar més enllà. “s’ha de despenalitzar també el metge”, va remarcar. Segons va explicar, sense aquesta protecció legal per als professionals sanitaris no es podria garantir la derivació de les pacients. “Sense despenalització no hi pot haver derivació i, per tant, no canviaria res respecte a la situació actual de les dones”, va alertar. Ferré va defensar que la reforma ha d’anar acompanyada de cobertura pública a través de la CASS. “Aquest servei ha d’entrar per la CASS i estar cobert; si no, moltes dones continuarien desprotegides” va concloure.
Acció Feminista vol legalitzar l’avortament amb cobertura sanitària
Redacció