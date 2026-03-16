Els mossos denuncien 33 conductors per curses il·legals en polígons de Lleida
Els mossos d’esquadra han denunciat administrativament 33 persones per infraccions de trànsit i penalment un conductor per un delicte contra la seguretat viària arran d’una investigació sobre curses il·legals i maniobres perilloses en polígons industrials del Segrià i el Pla d’Urgell. Les trobades es convocaven a través de xarxes socials, on s’indicava la zona però no la ubicació exacta fins a l’últim moment.
Les concentracions reunien nombroses persones, fins i tot provinents d’altres territoris, i s’hi feien curses d’acceleració en paral·lel, virolles i altres maniobres temeràries davant de públic i sense cap mesura de seguretat. Els agents van poder localitzar una de les convocatòries l’1 de novembre en un polígon d’Alcarràs, on van identificar el presumpte organitzador i diversos conductors implicats.
El presumpte organitzador ha estat denunciat per convocar un esdeveniment sense autorització, mentre que 32 conductors han estat sancionats per conducció temerària, amb multes de 500 euros i la retirada de sis punts del carnet. A més, un conductor ha estat denunciat penalment per conduir amb el permís sense vigència per pèrdua total de punts. La investigació continua oberta i la policia manté el seguiment de xarxes socials per detectar noves convocatòries.