Habitatge
Els apartaments turístics freguen el 90% d’ocupació al febrer
Canillo lidera l’activitat amb un 90,38% mentre que la previsió per Setmana Santa supera el 80% a les zones de muntanya
Els apartaments turístics d’Andorra han registrat un alt nivell d’ocupació durant el febrer del 2026, amb percentatges pròxims o superiors al 90% en algunes zones del país, segons les dades del sector.
La parròquia de Canillo, especialment a les zones del Tarter i Bordes, ha liderat l’activitat amb una ocupació del 90,38%, seguida de Encamp (Pas de la Casa) amb un 89,28% i de la zona Escaldes–la Massana, que ha assolit un 86% d’ocupació.
Pel que fa a les previsions per al març, els percentatges baixen lleugerament, però es mantenen en nivells elevats. Canillo preveu una ocupació del 82,82%, mentre que Encamp se situa en el 71,23% i Escaldes–la Massana en el 70%.
En canvi, la previsió per Setmana Santa mostra diferències importants segons la zona. Les àrees vinculades directament a l’activitat d’esquí mantenen xifres altes, com Canillo amb un 82,19%, mentre que Encamp (Pas de la Casa) preveu un 48,01% i Escaldes–la Massana un 21%.
El sector compta actualment amb 674 apartaments turístics, dels quals 494 es concentren a Encamp, especialment al Pas de la Casa, 160 a Canillo i 20 a Escaldes–la Massana, fet que evidencia el pes del turisme de neu en aquesta tipologia d’allotjament.
Aquestes dades confirmen la forta activitat turística durant la temporada d’hivern, especialment a les zones properes als dominis esquiables, que continuen concentrant bona part de la demanda d’allotjament turístic al país.