Detingut un andorrà per circular a 182 quilòmetres per hora a l'N-260
El jove de 26 anys ha passat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Puigcerdà
Els mossos d’esquadra van detenir un conductor resident a Andorra de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit després de ser enxampat circulant a 182 quilòmetres per hora en un tram de la N-260, al terme municipal de Guils de Cerdanya, on la velocitat màxima permesa és de 80.
Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat instal·lat al punt quilomètric 181 de la carretera. Els agents van arrestar el conductor per circular a una velocitat penalment punible i perquè no tenia residència a Espanya, fet que va motivar la detenció per garantir la seva disposició judicial. L’home ha passat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Puigcerdà.