Afers Exteriors
L’Associació Europea de Lliure Comerç debat el projecte final de l’acord d’associació
La trobada tindrà lloc demà a Brussel·les
El grup de treball de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELE/EFTA) del Consell de la Unió Europea té prevista demà, una nova reunió a Brussel·les per continuar debatent el projecte final de l’acord d’associació entre la Unió Europea i Andorra i San Marino. El debat arriba després de la trobada celebrada el 10 de març, en què es va analitzar una part de l'acord, sense que s’arribés encara a un acord definitiu.