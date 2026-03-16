Circulació temerària
Un conductor d'un patinet elèctric amb 2,89 d'alcoholèmia s'accidenta a Encamp
La policia ha arrestat set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol els darrers dies
La policia d'Andorra ha controlat un home de 29 anys que conduïa un patinet elèctric després que s’accidentés a la carretera dels Cortals d’Encamp. En sotmetre’l al control d’alcoholèmia, els agents van comprovar que presentava una taxa de 2,89 grams per litre de sang, molt per sobre del límit permès.
Aquest és un dels set arrestos efectuats els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol en diferents punts de la xarxa viària del país.
A banda del cas del patinet, la policia també ha detingut sis conductors més, d’entre 23 i 47 anys, que circulaven amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,92 i 1,79.